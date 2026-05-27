В Самаре ищут подрядчика по контролю за реставрацией 2-й мужской гимназии

Заявки на участие будут принимать до 3 июня, а итоги конкурса подведут 5 июня.

В Самаре ищут подрядчика для строительного контроля за реставрацией старинного здания – 2-й мужской гимназии на улице Фрунзе, 138, которое признано объектом культурного наследия. Сейчас в этом здании располагается один из корпусов Самарского государственного института культуры. Максимальная цена контракта составляет 4,77 миллиона рублей. Об этом сообщают госзакупки.

«Исполнитель обязан фиксировать серьезные недостатки и дефекты, определять причины их возникновения и предлагать пути устранения, анализировать соблюдение подрядчиком сроков работ, предоставлять заказчику полный отчет с описанием всех видов работ, а также направлять копии предписаний с отметкой о получении», – написано в техническом задании.

