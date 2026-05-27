Суда будут отправляться дважды в день Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Скоростные «Валдаи» запустят из Самары в Винновку с 1 июня. Запуск маршрута анонсировал врио министра транспорта Самарской области Сергей Неретин. По его словам, перевозчиком станет компания «ВолгаТревэл», контракт уже заключен.

«На маршруте будут задействованы четыре скоростных судна», – рассказал врио главы регионального минтранса.

Судя по информации на сайте перевозчика, от Речного вокзала суда будут отправляться каждый день в 11.30 и 16.30, прибытие в Винновку – в 12.10 и 17.10 соответственно. Из Винновки можно будет уехать в 13.00 и 17.30, в Самару суда приплывут в 13.40 и 18.10 соответственно.

Напомним, что навигация в Самарской области официально стартовала с 1 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал