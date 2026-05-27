Самарские спортсменки взяли пять медалей по всестилевому каратэ

В соревнованиях приняли участие 727 спортсменов Фото: правительство Самарской области

Алина Мельник и Арина Сницеренко из Самарской области стали победителями чемпионата России по всестилевому каратэ в Орле. В соревнованиях приняли участие 727 спортсменов из 55 регионов. Об этом сообщает пресс служба правительства Самарской области.

«Мельник одержала победу в категории ОК, 70 кг, абсолют, Сницеренко — в дисциплине ОК ката ренгокай», — отметили в сообщении.

Серебряную медаль завоевала Галина Диянова (ОК, 70+ кг). Бронзовые призеры из Самарской области: Алина Смирнова (ОК, 55 кг), Анастасия Гурьева (ОК, 60 кг) и Виктория Чибизова (ОК, 68 кг). Самарских спортсменов поздравили с достойными результатами.

