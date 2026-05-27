Более 5,3 тыс. семей Поволжья смогли урегулировать долги по кредитам при поддержке банка

Сумма урегулирования задолженности по кредитам в Поволжье в начале 2026 года превысила 3,6 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года свыше 5,3 тыс. семей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей смогли урегулировать задолженности по кредитам на сумму более 3,6 млрд рублей. Это стало возможно благодаря поддержке банка, сообщает пресс-служба Сбера.

«Никто не застрахован от жизненных обстоятельств, ведущих к сложному финансовому положению: потеря работы, болезнь, резкое падение доходов семьи. В такой ситуации кредит может стать источником постоянного стресса. Мы всегда готовы предложить людям помощь. У нас для этого есть разные варианты поддержки — от кредитных каникул до реструктуризации и мировых соглашений на стадии банкротства», — сказал зампред Поволжского банка Сбера Денис Белозерцев.

Всего по России объемы помощи с урегулированием проблемной задолженности, по данным банка, в первом квартале выросли на треть. При поддержке банка проблемы с кредитами решили более 74 тыс. семей на сумму 69,4 млрд рублей. Это на 32% больше, чем за такой же период прошлого года.

