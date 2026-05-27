Еще один объект культурного наследия в Самаре хотят передать инвестору

Власти планируют передать здание инвестору с обязательством по проведению реставрационных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре хотят передать инвестору старинный Дом Лебяжинских. О судьбе здания на улице Льва Толстого, 70-72 спросили в комментариях под одним из постов главы Самары Ивана Носкова ВКонтакте. Ответ поступил со страницы руководителя ГИООКН Самарской области Ивана Стафеева.

«Запланирована передача здания инвестору с обязательством по проведению реставрационных работ», – рассказал он.

Ранее здание, построенное в 1907-1910 годах, было многоквартирным домом, но в 2012 году там произошел серьезный пожар. Его признали аварийным, расселили, а землю под ним – изъяли. Сейчас подходит к концу процедура освобождения дома от прав третьих лиц, после чего можно будет говорить о передаче инвестору.

