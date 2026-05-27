Самарцы задолжали за воду более 1,5 млрд рублей

Абонентам было направлено 106 тысяч электронных уведомлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным на конец мая 2026 года, в Самаре местные жители накопили долги за услуги водоснабжения и водоотведения на сумму более 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Абонентам было направлено 106 тысяч электронных уведомлений с напоминанием о необходимости своевременного внесения платежей. Более 60 тысяч должников получили официальные требования об оплате», – рассказали в пресс-службе.

За пять месяцев подготовили и передали в суд 4247 заявлений о принудительном взыскании на 84 миллиона рублей. Судебным приставам передали 5095 исполнительных документов на 63 миллионов рублей. Взыскать удалось 27 миллионов рублей. Услуги были отключены в 10 квартирах в МКД, общая задолженность жильцов превысила 360 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал