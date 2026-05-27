Ветеранам передали 2,5 т молочных продуктов в Самаре

Ветераны получают продуктовые наборы на дому. Фото: администрация Самары.

За 12 месяцев в Самаре ветеранам Великой Отечественной войны передали 2,5 тонны молочных продуктов в рамках акции «С заботой о победителях!». Наборы состоят из молока, творога, йогурта, сгущенного молока и др. Об этом сообщили в городской администрации.

«Ветераны получают продуктовые наборы на дому. Молочку предоставили 101-летнему Михаилу Бондарчуку, жительнице блокадного Ленинграда Валентине Щербаковой и другим», – рассказали в пресс-службе.

Социальный проект «С заботой о победителях!» стартовал в 2025 году в шести регионах России, в том числе в Самаре.

