Июль 2026 года в Самарской области станет самым жарким за пять лет

Погода грядущим летом может оказаться теплее прошлого года и нескольких последних лет

В 2026 году июль в Самарской области может стать самым жарким за последние пять лет. Это следует из долгосрочного прогноза, подготовленного сервисом Яндекс.Погода.

В целом, погода грядущим летом может оказаться теплее прошлого года и нескольких последних лет. Среднемесячные температуры в июне и августе могут быть выше, чем в 2025 году.

Лето 2026 года может стать не только жарким, но и довольно влажным. В середине лета ожидается много осадков, синоптики предполагают, что в июле уровень дождей может побить 10-летний рекорд. А вот июнь щедрым на дожди не будет.

Долгосрочный прогноз погоды не является точным на 100%, со временем он может меняться.

