Участник СВО из Самары после реабилитации работает на сельхозпредприятии

Фото: администрация Самары.
На сельхозпредприятии в Самаре работает участник СВО Александр Солодкин. Сюда его пригласили работать после длительной реабилитации, которую он проходил в Луганске, Ростове и Санкт-Петербурге. О судьбе Солодкина рассказали в мэрии Самары.
«Опыт, полученный на фронте, здесь тоже пригодился: умение организовывать людей, быстро принимать решения и отвечать за результат - это универсальные качества, которые нужны и в бою, и в управлении большим предприятием», – рассказал ветеран.
Александр Солодкин родился в Ставропольском крае, в семье офицера. Окончил Суворовское училище, Рязанское высшее военное командное училище связи. Был в командировках в Сирии, участвовал в СВО. Александр был награжден тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Сейчас он с семьей живет в Самаре.
На предприятии, где работает ветеран, выращивают огурцы, помидоры, капусту. редис и другие овощи. Благодаря технологии «светокультура» урожай здесь собирают два раза в год.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал