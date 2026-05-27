Участник СВО из Самары после реабилитации работает на сельхозпредприятии

Александр Солодкин родился в Ставропольском крае, а сейчас с семьей живет в Самаре Фото: администрация Самары.

На сельхозпредприятии в Самаре работает участник СВО Александр Солодкин. Сюда его пригласили работать после длительной реабилитации, которую он проходил в Луганске, Ростове и Санкт-Петербурге. О судьбе Солодкина рассказали в мэрии Самары.

«Опыт, полученный на фронте, здесь тоже пригодился: умение организовывать людей, быстро принимать решения и отвечать за результат - это универсальные качества, которые нужны и в бою, и в управлении большим предприятием», – рассказал ветеран.

Александр Солодкин родился в Ставропольском крае, в семье офицера. Окончил Суворовское училище, Рязанское высшее военное командное училище связи. Был в командировках в Сирии, участвовал в СВО. Александр был награжден тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Сейчас он с семьей живет в Самаре.

На предприятии, где работает ветеран, выращивают огурцы, помидоры, капусту. редис и другие овощи. Благодаря технологии «светокультура» урожай здесь собирают два раза в год.

