Губернатор Самарской области обратил внимание на отсутствие воды в Белозерках

Сейчас водоснабжение восстановлено.

В среду, 27 мая, на оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили проблемы с водоснабжением в селе Белозерки. По словам местных жителей, вода отсутствует уже две недели, ее приходится покупать.

Все дело в том, что произошла авария на водозаборе. Из шести скважин три вышли из строя: на одной обнаружен засор фильтрующего канала, на двух других - разрушение эксплуатационной и фильтрующей колонны. Последнее требовало капитального ремонта.

Скважину, где нужна была гидродинамическая промывка, запустили 22 мая. А требующие капитального ремонта начали работать 26 мая. Водоснабжение восстановлено, еще на одну скважину требуется для капитального ремонта 2,3 миллиона рублей. Деньги найдены, проводятся конкурсные процедуры. Запустить скважину планируется в третьей декаде июня.

