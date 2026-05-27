Новую причальную стенку предлагают построить рядом с существующей

На оперативном совещании правительства Самарской области 27 мая обсуждали развитие речных перевозок и ремонт сопутствующей инфраструктуры. Как отметил врио министра транспорта Сергей Неретин, вопрос реконструкции остается одним из самых острых.

Отдельно на совещании обсудили ремонт пассажирской причальной стенки, которая используется более 50 лет – с 1973 года. Проект по ее реконструкции уже разработали, он получил положительное заключение госэкспертизы. Ранее ремонт речвокзала и причальной стенки хотели провести в 2026 году, но сейчас называют другие сроки – 2027-2029 годы. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил ускорить темпы работ.

На ремонт причальной инфраструктуры в Самаре нужно 3,8 миллиардов рублей. Новую причальную стенку предлагают построить рядом с существующей, а также провести реконструкцию элементов.

