НовостиОбщество27 мая 2026 14:51

Подземную парковку в торговом центре Самары на Московском шоссе сделали платной

Самарцы возмутились платной парковкой в ТЦ
Александра ТАЙБАТРОВА
Первые 15 минут на подземной парковке являются бесплатными

Первые 15 минут на подземной парковке являются бесплатными

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сделали платной подземную парковку в торговом центре LETOUT Аутлет Молл на Московском шоссе. Объявление об этом появилось в социальных сетях ТЦ.

«Въезд осуществляется через автоматизированную систему с парковочным билетом или распознаванием номера автомобиля», – говорится в объявлении.

Первые 15 минут на подземной парковке являются бесплатными. Два часа парковки стоят 150 рублей, при парковке от трех до пяти часов придется заплатить по 150 рублей за каждый час. Оставить машину на паркинге от шести до 24 часов стоит 600 рублей за все время. Кроме того, посетителям предлагают абонементы – 500 рублей за сутки, 4000 рублей за месяц.

Самарцы возмущены такими расценками и просят сделать паркинг снова бесплатным, ведь из-за этого может уменьшиться поток покупателей, а пострадают в конечном итоге арендаторы.

