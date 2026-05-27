Меры поддержки МСП обсудили в Самарской области

На совещании обсудили сферу малого и среднего бизнеса, меры поддержки Фото: правительство Самарской области.

27 мая на оперативном совещании в правительстве Самарской области под руководством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили сферу малого и среднего бизнеса, меры поддержки. В совещании приняли участие предприниматели.

«Для нас всех работа по поддержке малого и среднего бизнеса – один из важнейших векторов поддержки экономического благополучия региона», – сказал глава региона.

В 2025 году и в первом квартале 2026 года в развитии сектора МСП в Самарской области отмечается положительная динамика, хотя условия ведения бизнеса изменились.Павел Финк, зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций региона, отметил, что для поддержания бизнеса нужно оперативно принимать решения. С января 2026 года в Самарской области существует упрощенная система налогообложения для микробизнеса. Готовятся изменения в закон о патентной системе налогообложения. Муниципалитеты разделили на четыре группы с разными понижающими коэффициентами. Эти изменения коснутся 20 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В Самарской области развиваются центры «Мой бизнес», спрос на услуги которых растет. По поручению Вячеслава Федорищева их работа будет скорректирована: предприниматели смогут получать сразу несколько услуг. Финансовую помощь МСП оказывает Гарантийный фонд: на совещании обсудили его докапитализацию в 2027 году. Системная работа организована для поддержки участников СВО, которые хотят открыть и развивать свое дело. Сформирована нормативная база для креативных индустрий.

На совещании обсудили популяризацию профессий в сельском хозяйстве, нехватку квалифицированных кадров в разных сферах, развитие семейного предпринимательства. По его итогам Вячеслав Федорищев поручил взять на контроль вопросы, которые обсуждали с предпринимателями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал