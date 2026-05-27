В Самарской области более 5% избирателей приняли участие в ПГЕР в первые дни

Вячеслав Федорищев поблагодарил жителей региона за активность. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Самарской области продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия», и первые его дни показали, что жителям региона не все равно, кто будет представлять их интересы в областной и федеральной думе.

«За эти дни, с 25 мая, свой выбор сделали уже более 5% избирателей со всего региона», – сказал губернатор Вячеслав Федорищев и поблагодарил всех за активность.

В предварительном голосовании участвуют более 30 ветеранов СВО и действующих бойцов. Многие из них впервые участвуют в политической борьбе. Электронное голосование продлится до 31 мая, а зарегистрироваться для участия в нем нужно до 29 мая.

Одновременно с предварительным голосованием в Самарской области продолжается сбор предложений в народную программу партии.

