После снятия угрозы работу мобильного интернета возобновят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

28 мая в Самарской области из-за беспилотной опасности ограничили работу мобильного интернета. Эта мера необходима для обеспечения безопасности жителей региона и объектов инфраструктуры.

«Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

После снятия угрозы работу мобильного интернета возобновят, но пока вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете прочитать про то, что в Тольятти проверили укрытие после обращения многодетной матери.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал