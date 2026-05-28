Два самарских колледжа получат гранты на 400 млн рублей для создания кластеров

Оба учебных заведения получат по 200 млн рублей из федерального бюджета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

27 мая в Самарской области объявили результаты конкурса федерального проекта «Профессионалитет». Всего было подано две заявки – от Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им. Золотухина и колледжа связи ПГУТИ, которые по итогу и получили гранты на создание образовательных кластеров в 2027 году. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Оба учебных заведения получат по 200 млн рублей из федерального бюджета. Это значимая сумма, которая позволяет сказать, что наши ребята, которые решат после 9 класса пойти в колледж, получат хорошее образование в современных помещениях на современном оборудовании», – прокомментировал глава региона.

Помимо этого, для реализации проектов из регионального бюджета направят еще 90 млн рублей.

