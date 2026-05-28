Жителя Самары осудили за мошенничество с выплатами по инвалидности

Самарца приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей

Жителя Самары признали виновным в мошенничестве в крупном размере при получении выплат. Еще в июне 2020 года мужчина купил поддельные документы с ложными сведениями о состоянии его здоровья. На основании этих документов он получил инвалидность третьей группы, оформил страховую пенсию, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на оплату услуг ЖКХ, получил знак «инвалид».

«Ущерб, нанесенный государству, превысил 725 тысяч рублей», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Суд учел тот факт, что самарец полностью компенсировал причиненный ущерб и признал вину. В итоге его признали виновным в мошенничестве и приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

