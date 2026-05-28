Мэр Самары поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Самара – город многовековой дружбы народов и взаимного уважения традиций.

27 мая Иван Носков поздравил мусульман Самары с одним из самых значимых праздников в исламе – Курбан-байрам. Он рассказал, что этот день напоминает об общечеловеческих ценностях.

«Этот праздник – время семейных встреч и общения с близкими. Пусть в каждом доме царят мир и благополучие, ваши семьи будут здоровы и счастливы, а дома полны достатка и радости. Надеюсь, что ваши молитвы будут услышаны, а добрые дела вернутся сторицей», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Мэр отметил, что Самара – это город многовековой дружбы народов и взаимного уважения традиций, поэтому важно сохранять атмосферу взаимопонимания между представителями разных конфессий.

