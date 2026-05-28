Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 5:55

Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме с организацией выпускных

В Самарской области мошенники нацелились на родителей выпускников
Екатерина ПАВЛОВА
Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу.

Родителям предлагают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Центре цифровой экспертизы Роскачества самарцев предупредили о новой волне мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать выпускной «под ключ» со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают. Об этом сообщают РИА Новости.

«Родителям обещают полный пакет: праздничное меню, ведущего, фотографа и даже шоу-программу. Не желая упустить «уникальную возможность», они вносят предоплату. После получения денег мошенники перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления», – рассказали в ведомстве.

Самарцам советуют проверять место проведения мероприятия, не переводить деньги без договора, сравнивать цены с аналогичными предложениями, изучать отзывы и уточнять контакты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал