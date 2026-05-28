Жителя Самарской области оштрафовали за покупку наркотиков через интернет

Суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Похвистнева через интернет купил запрещенное наркотическое вещество, с которым его и задержали сотрудники полиции. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за незаконное приоретение и хранение наркотиков.

«Суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Житель Похвистнева не спешил оплачивать штраф. Тогда приставы ограничили ему выезд за границу и предупредили, что наказание могут заменить на более суровое. Меры подействовали, и должник оплатил уголовный штраф.

