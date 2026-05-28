В Самаре прошло праздничное мероприятие в честь Общероссийского дня библиотек

Гостей лично поздравил председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов. Фото: Самарская публичная библиотека

27 мая отмечался Общероссийский день библиотек, в честь чего в Самарской публичной библиотеке прошло праздничное мероприятие. Сотрудников муниципальных учреждений наградили благодарственными письмами и почетными грамотами департамента культуры и молодежной политики. Об этом сообщает СПБ.

«Гостей лично поздравил председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, а также для них с музыкальным номером выступил диксиленд «Волжский бриз» под руководством Дениса Шевякова», – рассказали в библиотеке.

Среди награжденных оказались и сотрудники библиотеки, в которой проходило мероприятие – Надежда Тимашева и Татьяна Жирнова.

