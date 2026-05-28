За неделю в Самарской области подешевели яйца и сливочное масло

Яйца сейчас можно купить по 89 рублей за десяток

Яйца и сливочное масло подешевели за неделю в Самарской области. Такая информация содержится в еженедельном мониторинге цен от Самарастата. Килограмм сливочного масла в среднем стоит 955 рублей за килограмм, яйца можно купить по 89 рублей за десяток.

Немного снизились цены на некоторые молочные продукты. За неделю примерно на 3% подешевели молоко и творог.

Продолжают снижаться цены на сезонные овощи. Огурцы за неделю подешевели более чем на 10%, килограмм в среднем стоит 106 рублей за килограмм. Средняя цена за килограмм помидоров снизилась примерно на 5% за неделю и составила 198 рублей. Впрочем, некоторые овощи пока дорожают. Рост показали цены на капусту белокочанную (+8,8%), и свеклу (+3,6%).

