Лучшим водителем троллейбуса в Самаре стал Виктор Косыгин

27 мая мэр Самары Иван Носков наградил победителей конкурса «Лучший водитель троллейбуса». Первое место занял Виктор Косыгин – водитель 1 класса отделения №2 троллейбусного депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Второе место досталось Ивану Тюлькину, третье – Оксане Забенковой. Победитель городского конкурса поборется за звание чемпиона страны среди водителей троллейбуса в Санкт-Петербурге с 17 по 20 июня.

«Конкурс – это не только соревнование, но и возможность продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и увидеть, как много в Самаре профессионалов. Вы не просто водите троллейбусы, но и отвечаете за жизнь и здоровье людей, а это гораздо сложнее и ответственнее, чем научиться управлять даже самой сложной техникой» – поздравил победителей глава Самары.

Также победителям и призерам вручили почетные грамоты, наградные статуэтки и сертификаты: за I место – 100 тысяч рублей, за II место – 75 тысяч рублей, за III место – 50 тысяч рублей. Кроме того, директор и профсоюзная организация МП «ТТУ» города Самары подготовили грамоты и благодарности, а также денежные сертификаты всем участникам: на сумму 25 тысяч рублей – от предприятия и от 5 до 12 тысяч рублей – от профсоюза.

Конкурс организован в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

