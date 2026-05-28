В Сызрани начали обновлять генеральный план города

Документ территориального планирования Сызрани не подвергался комплексному анализу с 2021 года. Фото: минградполитики Самарской области

В Сызрани началась работа над обновлением генерального плана города, сейчас готовятся предложения. Документ территориального планирования Сызрани не подвергался комплексному анализу с 2021 года. Об этом сообщили в минградполитики Самарской области.

«Документация не приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства. Это необходимо для дальнейшего запуска новых проектов», – рассказали в пресс-службе.

Например, в городе определили территорию под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, но для подачи заявки для выделения финансовых средств нужно сформировать земельный участок с соответствующим видом разрешенного использования.

В течение 30 дней со дня опубликования приказа все желающие могут представить свои предложения о изменениях в генеральный план.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал