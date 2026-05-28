В Самаре наградили победителей соревнований по синхронному плаванию

Этот вид спорта сочетает физическую выносливость, координацию и художественное мастерство. Фото: администрация Самары.

В Самаре на базе спорткомплекса «Ипподром-Арена» прошел финал первенства по синхронному плаванию. Соревнования объединили спортсменов трех клубов: «Южный город», СК «Каталина» и сборную Самарской области. Участники состязались в трех возрастных категориях: до 13 лет, 13–15 лет и 15–18 лет.

«Развитие синхронного плавания в Самаре – важная задача. Этот вид спорта сочетает физическую выносливость, координацию и художественное мастерство. Уверен, что победители продолжат традиции самарской школы синхронного плавания и добьются высоких результатов на всероссийских и международных стартах», – рассказал мэр Самары Иван Носков.

Участники выполняли фигуры, выступали в соло (отдельно девочки и мальчики), дуэтах, смешанных дуэтах, групповых упражнениях и комби. Всех призеров наградили памятными призами, медалями и дипломами.

