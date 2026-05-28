Самарский спортсмен стал победителем Кубка России по русским шашкам

Самарский гроссмейстер Олег Дашков стал победителем турнира. Фото: Федерация шашек Самарской области

27 мая в поселке Лоо Краснодарского края прошли соревнования за Кубок России по русским шашкам среди мужчин и женщин в дисциплине «Быстрая игра». Самарский гроссмейстер Олег Дашков стал победителем турнира, показав высокое мастерство и стратегическое мышление. Об этом сообщает Федерация шашек Самарской области.

«Поздравляем Олега Николаевича с заслуженной победой!» – написал представитель ведомства.

