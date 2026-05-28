Вячеслав Федорищев 28 мая поздравил самарцев с Днем пограничника

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

28 мая по всей России, в том числе в Самарской области, отмечают День пограничника. Жителей нашего региона с этим праздником поздравил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Именно пограничники всегда первыми вставали на пути агрессора, защищая вверенные участки государственной границы», – отметил глава региона.

В поздравительном обращении Вячеслав Федорищев вспомнил подвиги пограничников в годы Великой Отечественной войны, отметил их вклад в проведение СВО и обеспечение безопасности в стране.

Глава Самарской области поблагодарил пограничников за выполнение служебного долга, выразил благодарность ветеранам, которые передали молодому поколению традиции и опыт, пожелал здоровья, крепости духа и оптимизма.

