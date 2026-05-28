Иван Носков наградил победителей конкурса «Лучший водитель троллейбуса»

В Самаре определили победителей конкурса профессионального мастерства среди водителей троллейбусов. Фото: администрация Самары.

В среду, 27 мая 2026 года, в Самаре подвели итоги конкурса «Лучший водитель троллейбуса». В этом году в нем приняли участие 11 сотрудников МП «ТТУ». Победителей наградил глава города Иван Носков.

В конкурсе было два этапа: теоретическая и практическая части. На первом этапе участникам нужно было продемонстрировать знание ПДД, на втором – навыки приемки и подготовки троллейбусов к выходу на линию. Также конкурсанты должны были аккуратно довезти до финиша «пассажира» и выполнить сопутствующие задания. Звание лучшего водителя троллейбуса завоевал Виктор Косыгин. Второе место занял Иван Тюлькин, а третье – Оксана Забенкова.

«Поздравляю победителей и участников конкурса! Вы не просто водите троллейбусы, но и ежедневно отвечаете за жизнь и здоровье людей. Свои высочайшие навыки вождения, безупречную вежливость и предупредительность вы показываете не только на конкурсе, но и каждый день на дорогах Самары», - написал глава Самары в своем канале в МАХ.

Виктор Косыгин, который занял первое место в городском конкурсе, теперь поборется за звание чемпиона страны. Всероссийский конкурс среди водителей троллейбусов пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 20 июня 2026 года.

