В ГИБДД рассказали, какое расстояние на дороге между машинами безопасно

Безопасная дистанция меняется в зависимости от скорости и дорожных условий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По статистике ГИБДД, несоблюдение дистанции между автомобилями входит в тройку самых распространенных причин ДТП. Как понять, что вы не рискуете?

Безопасная дистанция равна половине скорости. Если вы движетесь на 80 км/ч, то до ближайшего транспортного средства должно быть минимум 40 м на сухой, чистой и хорошо освещенной дороге.

Еще один вариант проверки безопасной дистанции – правило 2 секунд. Начать отсчет нужно, когда едущий впереди автомобиль поравняется с каким-либо объектом. Если вы подъехали к нему быстрее, чем за 2 секунды, то расстояние недостаточное.

На мокрой дороге, укатанном снегу и гололеде безопасная дистанция увеличивается в 2, 3,5 и 7 раз соответственно. А правило 2 секунд превращается в правило 3, 6 и 12-ти.

Если автомобиль сильно загружен, нужно увеличить дистанцию в два раза.

Смотреть нужно не только вперед, но и назад. Чтобы внезапно не случился удар в задний бампер, не тормозите слишком резко.