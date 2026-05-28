В Самарской области пьяный мужчина ударил сожителя знакомой ножом в живот

В декабре 2025 года в Приволжском районе Самарской области 68-летний местный житель в своей квартире пил алкоголь со знакомой. В какой-то момент в дверь начал стучать ее сожитель – 47-летний мужчина – и требовал выйти для выяснения отношений. Мужчина не справился с эмоциями, вышел на лестничную площадку и ударил нежданного гостя кухонным ножом в живот. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«На месте происшествия собрали доказательства преступления и задержали нападавшего. Он выразил готовность сотрудничать со следствием и дал признательные показания. В отношении него завели уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.

Суд признал собранные доказательства достаточными и приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

