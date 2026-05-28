«Акрон-Академия Коноплева» приступила к постройке нового ФОКа

Комплекс финишных отделочных работ запланирован на 2027 год. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

«Акрон-Академия Коноплева» начала строительство нового физкультурно-оздоровительного корпуса. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с Правительством Самарской области.

«Это важный этап в развитии «Акрон-Академии Коноплева». Для нас инфраструктура — не просто новые объекты, а условия, от которых зависит качество подготовки футболистов. За последние годы в Академии уже реализован ряд инфраструктурных проектов. Каждый из них приближает к главной цели — создание современной и эффективной системы подготовки игроков для футбольной вертикали «Акрон» и сборных команд России», - прокомментировал генеральный директор «Акрон-Академии Коноплева»Александр Помазан.

Уже завершен подготовительный этап, рабочие перешли к заливке фундамента здания. В 2026 планируется завершить возведение контура и каркаса здания. Монтаж внутренних инженерных систем и комплекс финишных отделочных работ пройдет в 2027 году.

