Самарский губернатор поручил проверить документы депутата Милеева об участии в СВО

По поручению губернатора проверят документы всех кандидатов, которые заявились на предварительное голосование как участники СВО. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проверку документов заместителя председателя регионального парламента Александра Милеева. Ранее депутат подал заявку на предварительное голосование «Единой России» как участник СВО. Однако Герой России Андрей Еремин указал на неточности в его справке.

Александр Милеев известная в Самарской области фигура. Он заслуженный тренер, чемпион мира по гребле и уже много лет работает в губернской думе. В 2026 году он внезапно обрел новый статус – участник СВО. Именно так депутат заявился на предварительное голосование партии. На выборы он хочет пойти сразу по трем направлениям: в Госдуму по Красноглинскому одномандатному округу № 161, в губдуму по Кировскому округу № 12 и по партийному списку.

Когда депутат успел принять участие в боевых действиях, если никуда надолго не отлучался, не ясно. На несоответствие обратил внимание Герой России Андрей Еремин. По его словам, справка, которую предоставил Александр Милеев, содержит ряд странностей и не отвечает установленным требованиям. А если депутат и ездил на Донбасс, то только с гуманитарным грузом.

Вячеслав Федорищев, узнав об этом, поручил провести проверку. В ходе нее изучат документы не только Александра Милеева, но и других кандидатов, которые подали аналогичные заявления как участники СВО.

