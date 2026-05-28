В Самарской области ужесточают метрологический надзор

Бороться с фиктивными поверками будут технологиями. Фото: ФБУ «Самарский ЦСМ»

В мипромторге Самарской области прошло совещание метрологов, в котором принял участие руководитель ПУМТУ Росстандарта Владимир Калентьев. На нем обсуждали обеспечение единства измерений, рост числа выявленных нарушений и вынесенных предостережений. Есть и вопиющие нарушения, например, одна из торговых сетей уже три года не сдает на поверку весы.

«Бороться с фиктивными поверками будут технологиями», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Планируется использовать приложение «Инспектор», которое может выгружать фот и видео в облако. Около 10% проверочных мероприятий проведут с использованием беспилотников. Ведомство внедряет технологии ИИ. А с сентября 2026 года ситуация станет жестче, предупреждают метрологи.

