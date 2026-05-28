Два проекта из Самарской области стали призерами Национальной туристической премии «Маршрут построен»

В число призеров Национальной туристической премии «Маршрут построен» вошли два проекта из Самарской области. В Москве подвели итоги пятого сезона конкурса «Комсомольской правды» и вручили награды за самые яркие и интересные идеи для путешествий. На звание лучших в 23 номинациях были сотни претендентов — 1187 заявок на участие в премии пришли из 79 регионов России и нескольких областей Белоруссии.

Даже пробиться в финал конкурса было непросто, а представители Самарской области не только оказались в числе лидеров, но и получили награды. Призером в номинации «Агротуризм» стала улиточная ферма «Потаповское подворье», а в номинации «Семейный и образовательный туризм» — игровая экскурсия «Пернатая мафия».

— Этот проект направлен на популяризацию экологии среди детей и семей. На экскурсии мы говорим про птиц и с пользой проводим время на природе. С ней я дошла и до финала, и стала призером, что очень ценно, — рассказала создатель «Пернатой мафии» Анастасия Силина. — Премия «Маршрут построен» очень важна, потому что интересный и качественный продукт делают и маленькие компании, и новые фирмы, и такие экскурсоводы, как я, а этот конкурс позволяет всем нам заявлять об амбициозных проектах, которые могут быть интересны и местным жителям, и людям из других регионов.

Медиагруппа «Комсомольская правда» учредила премию «Маршрут построен» в 2021 году, чтобы рассказывать о возможностях для путешествий по России и помочь тем, кто развивает туристическую отрасль в нашей стране. За пять лет проведения расширилась география конкурса, увеличилось число номинаций и количество участников. Сегодня это большая презентационная площадка, которая позволяет всем желающим представить свои туристические проекты многомиллионной аудитории.