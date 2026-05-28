61% россиян готовы открыть ребенку доступ в детский банк

39% родителей считают, что доступ к детскому банку нужно давать детям с 14 лет, а 61% – что учить обращаться с финансами через банковское приложение нужно раньше. При этом родители хотят контролировать расходы, отслеживать баланс и покупки, а также автоматически пополнять банковский счет своего ребенка. Об этом говорят результаты опроса, проведенного ВТБ.

Согласно исследованию, 70% россиян уверены, что банковские сервисы для детей необходимы. Каждому пятому родителю (22%) кажется оптимальным возраст 10 лет для начала пользования детским банком, 18% выбирают 12 лет, 15% – 8 лет, и лишь 6% готовы давать доступ к банковским сервисам для детей уже с 6 лет.

С точки зрения опрошенных, наиболее нужные детям функции – копилка (48%), отображение баланса карты и анализ расходов (47%), пополнение школьной карты (40%), а также платежи и переводы (34%).

Для родителей ключевыми возможностями детского банка остаются контроль расходов ребенка (51%), доступ к его счету (40%), просмотр баланса и управление картой (39%), просмотр и пополнение копилки (38%), а также возможность видеть чек с составом покупки (35%).

Наиболее активный спрос на доступ родителей к счету ребенка проявляют жители Приволжского округа (48%), контроль расходов чаще всего важен жителям Центрального и Приволжского округов (по 55%), просмотр баланса нужен жителям Центрального округа (48%), просмотр и пополнение детской копилки – жителям Дальневосточного округа (53%), а чеки с составом покупки – жителям Центрального округа (44%).

Размер ежемесячных карманных денег у детей также различается: по 25% родителей выдают до 1 тыс. рублей и от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 16% – до 500 рублей, 15% – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. До 1 тыс. рублей чаще дают в Южном округе (43%), до 3 тыс. рублей – в Северо-Западном (41%), до 5 тыс. рублей – на Дальнем Востоке (24%), а более 5 тыс. рублей – в Сибири (12%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал