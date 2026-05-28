Полиция и общественники пресекли ночную продажу алкоголя в Самаре

В Промышленном районе в одной из торговых точек продавали алкоголь после 23.00 Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре полиция и общественники провели рейд по магазинам по пресечению незаконного оборота алкоголя. В Промышленном районе они выявили, что в одной из торговых точек продавали алкоголь после 23.00.

«Собраны и направлены материалы и протоколы об административных правонарушениях для принятия решения по существу в суд», – прокомментировала пресс-служба МВД Самарской области.

Полицейские изъяли из незаконного оборота 151 литр алкоголя на общую сумму свыше 46 тысяч рублей. За это правонарушение предпринимателю грозит штраф до 600 тысяч рублей, также у него могут конфисковать изъятый алкоголь.

Такие мероприятия полицейские проводят, чтобы защитить здоровье и безопасность граждан. Самарцев призывают сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя по номеру 112 или в ближайший отдел полиции.

