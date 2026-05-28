В Самаре водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре автобус сбил 26-летнюю девушку. Авария произошла в Промышленном районе 27 мая днем на улице Победы. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В 12:20 52-летняя женщина за рулем автобуса Lotos-105C02 двигалась по улице Победы в сторону Ново-Вокзальной. Возле дома № 96 она допустила наезд на девушку. Та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

