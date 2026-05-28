В Самаре разрабатывают тест-систему для оценки риска нарушения липидного обмена

В Самаре ученые разрабатывают тест-систему для оценки рисков нарушений липидного обмена. По словам автора проекта, она позволит значительно снизить смертность в стране, поскольку может на ранних сроках выявить наличие дислипидемий, которые являются ключевым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает СамГМУ.

«Значительная доля случаев повышенного холестерина связана с наследственными формами, которые часто остаются без диагноза. Наша тест-система позволяет быстро находить мутации в 10 генах. Это открывает возможности для ранней профилактики, своевременного назначения терапии и снижения риска инфарктов и инсультов у тех, кто к этому генетически предрасположен», – рассказал автор проекта Даниил Кокорев.

Ученый отметил, что зарубежные аналоги требуют больше времени и дают много лишних «шумовых» данных, потому что анализируют сотни генов, не связанных с проблемой, а эта разработка нацелена именно на ключевые гены липидного обмена, что делает ее быстрее и дешевле. Прототип тест-системы уже создан и прошел валидацию.

