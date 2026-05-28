Герой России Александр Карелин проведет «Зарядку с чемпионом» в Самаре

Начало запланировано на 10:00. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В субботу, 6 июня, в Самаре пройдет пройдет открытая «Зарядка с чемпионом», которую проведет трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин. Она состоится в 10:00 на набережной у бассейна «ЦСК ВВС». Об этом сообщает «Единая Россия».

Студенты, активисты, волонтеры гуманитарной миссии и участники СВО начнут утро с пользой для здоровья. В «Зарядке с чемпионом» примет участие и депутат Самарской губдумы, координатор проекта «Выбор сильных» в регионе Александр Живайкин.

«Зарядку с чемпионом» организовало самарское реготделение «Молодой Гвардии» в партнерстве с федеральным партпроектом.

