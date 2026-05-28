Две женщины пострадали в ДТП с двумя автобусами в Самаре

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре 27 мая произошло сразу два ДТП с участием автобусов, в которых пострадали люди. Об этих инцидентах сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«52-летняя женщина, управляя автобусом Lotos-105C02, двигалась по улице Победы в направлении улицы Ново-Вокзальной», – говорится в сводке регионального МВД.

Возле дома на улице Победы, 96 автобус наехал на 26-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ей назначили амбулаторное лечение.

Другое ДТП произошло на Московском шоссе. Автобус отъезжал от остановки «Автовокзал Центральный», за его рулем был 66-летний мужчина. В это время из автобуса выходила 69-летняя пассажирка. Она упала, но травмы, к счастью, оказались не очень серьезными, пенсионерке назначили амбулаторное лечение.

