Жительница Самарской области задолжала детям более 4,6 млн рублей

Женщина лишена родительских прав в отношении пятерых детей

В Самарской области перед судом предстанет жительница Красноярского района. Она задолжала пятерым детям свыше 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Женщина лишена родительских прав в отношении троих детей с 2019 года. Она длительное время не выплачивала средства на их содержание. Кроме того, она не платила алименты на двоих детей 2020 года рождения, в отношении которых также лишена родительских прав», — говорится в сообщении.

В 2023 году жительница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Уголовное дело направили в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу.

