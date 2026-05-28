Иван Носков: «Самара – это перспективный центр Приволжского федерального округа»

По словам Носкова, цель Самары – войти в топ-5 городов-миллионников России. Фото: администрация Самары.

В четверг, 28 мая, глава Самары Иван Носков представил депутатам отчет о работе за 2025 год. По словам мэра, удалось сформировать новую команду администрации и гордумы, что позволило дать старт новым проектам.

«Самара – это перспективный центр Приволжского федерального округа, у города есть понятный план развития. Он нашел свое отражение в стратегии социально-экономического развития до 2036 года. Мы работаем над улучшением жизни каждого самарца», – сказал мэр.

По словам Носкова, в городе ведется масштабное обновление общественного транспорта и инфраструктуры, строительство новых дорог, благоустройство территорий, переселение семей из аварийного жилья, ремонт соцобъектов и др.

Отмечается, что в течение 2025 года городской бюджет сохранял социальную направленность. Так, доходная часть составила почти 57 миллиардов рублей, что на 5,2 миллиарда больше предшествующего года. Этого удалось достичь благодаря увеличению доли участия Самары в нацпроектах, а также взвешенной налоговой политике. В 2025 году было отремонтировано около 58 км дорог, более 100 проездов к объектам социальной сферы, высажено свыше 9 тысяч деревьев, создан новый механизм восстановления ОКН. Отдельно глава города остановился на поддержке детей, молодежи и участников СВО. По словам Ивана Носкова, цель Самары – войти в топ-5 городов-миллионников России. По итогу заседания депутаты приняли отчет мэра единогласно.

