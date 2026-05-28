Российский банк объявил финансовые результаты по МСФО за 4 месяца 2026 года

Российский банк представил финансовые результаты по МСФО за четыре месяца 2026 года. За этот период он заработал 162,8 млрд рублей (-1,8% год к году). По итогам апреля – 30,2 млрд, что на 24,3% больше аналогичного периода прошлого года (24,3 млрд рублей), сообщает пресс-служба ВТБ.

Кредитный портфель банка до вычета резервов составил к маю 2026 года 25,2 трлн рублей (увеличившись на 0,4%). Объем кредитов юридическим лицам вырос на 0,7% – до 18,1 трлн рублей, а физическим лицам снизились на 0,2% – до 7,1 трлн рублей. Средства клиентов банка на 30 апреля составили 27,5 трлн рублей, в том числе депозиты населения – 13,7 трлн рублей, средства юрлиц – 13,9 трлн рублей.

«Результаты апреля и четырех месяцев 2026 года соответствуют нашим ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля мы видим продолжающееся расширение чистой процентной маржи, уверенный рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках», – отметил заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

