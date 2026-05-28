На некоторых из-за частого использования порвалась сетка. Фото: администрация Самары.

В Самаре в сквере Речников временно закрыли батуты, которые вышли из строя. На некоторых из-за частого использования порвалась сетка. Чтобы дети не травмировались, их накрыли деревянными «чехлами». Об этом сообщает администрация Самары.

«Мы тщательно следим за безопасностью игровых зон и не допускаем использования поврежденного оборудования. Специалисты уже запланировали мелкий ремонт. Как только работы завершат, батуты снова откроются, и дети смогут на них играть», – рассказали в мэрии.

Все неисправности устранят до 30 июня 2026 года. Напомним, 15 июня в Самаре планируют открыть пляжный сезон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал