НовостиПроисшествия28 мая 2026 11:36

В Новокуйбышевске сына признали виновным в нанесении побоев матери

Екатерина ПАВЛОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокуйбышевске пьяный мужчина поссорился с матерью и умышленно нанес ей побои, после чего женщина написала на него заявление. Поскольку ранее он уже был судим за преступление с применением насилия, его действия попали под уголовную статью. Об этом сообщает пресс-служба судов Самарской области.

«В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся и принес матери извинения, которые она приняла. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов», – рассказали в ведомстве.

В свободное от работы время мужчина будет выполнять бесплатные общественно полезные работы. Приговор пока не вступил в законную силу.

