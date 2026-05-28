В Новокуйбышевске сына признали виновным в нанесении побоев матери

В Новокуйбышевске пьяный мужчина поссорился с матерью и умышленно нанес ей побои, после чего женщина написала на него заявление. Поскольку ранее он уже был судим за преступление с применением насилия, его действия попали под уголовную статью. Об этом сообщает пресс-служба судов Самарской области.

«В суде подсудимый вину признал полностью, раскаялся и принес матери извинения, которые она приняла. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов», – рассказали в ведомстве.

В свободное от работы время мужчина будет выполнять бесплатные общественно полезные работы. Приговор пока не вступил в законную силу.

