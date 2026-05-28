Самарская область завершила весеннее лесовосстановление на 723 гектарах

Самарская область завершила весенние работы по лесовосстановлению. Лес высадили на площади 723 гектара. Это примерно 1012 футбольных полей. Об этом сообщает минприроды Самарской области.
«Выполнено 85% от годового плана. В осенний лесокультурный сезон предстоит высадить еще 128 гектаров. Параллельно ведутся работы по дополнению посадок прошлых лет и агротехническому уходу», — рассказали в ведомстве.
Работы провели в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сотрудники служб продолжают ухаживать за молодыми посадками. Осенью лесовосстановление продолжится.
Напомним, в Самарской области лесовосстановление в 2026 году охватит более 850 гектаров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал