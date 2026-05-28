Самарский облсуд подтвердил решение по территории завода клапанов

21 мая Самарский областной суд рассмотрел апелляцию

Самарский областной суд рассмотрел дело о возвращении в федеральную собственность территории бывшего завода клапанов в Самаре, площадью более 32 тысяч квадратных метров. Иск с таки требованием подавала прокуратура, аргументируя это тем, что этот участок имеет культурное и религиозное значение.

Участок несколько раз менял собственников, сейчас он принадлежит компании ООО «Топ-Строй». По мнению прокуратуры, участники сделок по покупке этого имущества являются аффилированными лицами.

В конце 2025 года иск рассмотрел Самарский районный суд и отказал в возвращении участка бывшего завода клапанов в федеральную собственность. 21 мая Самарский областной суд рассмотрел апелляцию, но оставил решение первой инстанции в силе.

