НовостиОбщество28 мая 2026 12:08

Авиарейс из Антальи в Самару отменили 28 мая

Самарским туристам объяснили, почему массово отменяются самолеты из Антальи
Ирина СИНЕГУБОВА
Дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы выдавались перевозчику по 25 мая.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 28 мая 2026 года, был отменен рейс из Антальи в Самару. Самолет с пассажирами должен был приземлиться в 23:00. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло международного аэропорта Курумоч.

По информации Российского союза туриндустрии, тысячи российских туристов столкнулись с отменой рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими городами. Отмечается, что туроператоры продлевают проживание в отелях за свой счет и подбирают альтернативные варианты вылета.

По данным Росавиации, дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы выдавались перевозчику по 25 мая. Так как после этой даты разрешений на полеты в Россию нет, Air Anka продал свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября.

По согласованию с авиавластями Турции, заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. Туристам советуют обращаться по круглосуточному контактному центру ANEX Tour: +74996540404.

