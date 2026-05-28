В детском саду Самарской области выявили ряд нарушений

Нарушения в детском саду выявили в ходе прокурорской проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе проверки выяснилось, что в детском саду села Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области стены в пищеблоке, коридорах и группах на первом этаже имеют дефекты покрытия. В спортивном зале повреждены не только стены, но и оконные блоки. Кроме того, система отопления работает плохо, из-за чего в помещениях нарушен температурный режим. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«После проверки в суд направили иск с требованием провести техническое обследование здания. Суд удовлетворил иск», – рассказали в надзорном ведомстве.

Исполнение судебного решения остается на контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал