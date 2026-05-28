В детском саду Самарской области выявили ряд нарушений

В ходе проверки выяснилось, что в детском саду села Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области стены в пищеблоке, коридорах и группах на первом этаже имеют дефекты покрытия. В спортивном зале повреждены не только стены, но и оконные блоки. Кроме того, система отопления работает плохо, из-за чего в помещениях нарушен температурный режим. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«После проверки в суд направили иск с требованием провести техническое обследование здания. Суд удовлетворил иск», – рассказали в надзорном ведомстве.
Исполнение судебного решения остается на контроле.
