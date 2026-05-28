Самарцы оценили идеальный отпуск в 204 тысячи рублей на человека

Самые скромные бюджеты у молодых людей

Жители Самары назвали сумму, необходимую для идеального отпуска в 2026 году. Она составила 204 тысячи рублей на одного человека. Реальный бюджет на недельный отдых у самарцев — 64 тысячи рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob.

«Максимальная сумма, которую россияне могут потратить на недельный отпуск, в 2026 году составила в среднем 64 тысячи рублей. А стоимость недели идеального отпуска на одного человека оценивается в 200 тысяч. Еще 23% горожан сообщили, что денег на отдых в этом году нет», — рассказали аналитики.

По сравнению с 2025 годом реальный отпускной бюджет россиян вырос на 21%, а сумма на неделю мечты увеличилась на 5%. Мужчины считают, что могут тратить на недельный отпуск 68 тысяч рублей, женщины — 59 тысяч. Для идеального отдыха мужчинам нужно 222 тысячи, женщинам — 184 тысячи. Самые скромные бюджеты у молодых людей до 24 лет — 55 тысяч рублей.

